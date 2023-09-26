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Hatay destanı

Volkan Demirel önderliğinde coşan Hatayspor, uzun yıllar unutulmayacak maçta Trabzonspor'u yendi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Hatay destanı

Bu galibiyet, bordo-beyazlıların yenilmezlik serisi devam etti, 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puanı hanesine yazdırdılar. Teknik direktör Volkan Demirel, 2-0 geriye düşen takımına yerinde müdahalelerde bulundu ve ayakta alkışlandı.

3 PUANI HAK ETTİK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası konuştu. Demirel, ''Takımdaki bütün oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Herkesin sahada ne yapacağını biliyorum. Onlara sadece bunu söyledim. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik" dedi.

DEMİREL'İN SERİSİ

Hatayspor, Trabzonspor'u 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve hoca olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı kaybetmemişti. Böylece Volkan Demirel serisi 27'ye çıkardı. Volkan Demirel bu periyotta 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.

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