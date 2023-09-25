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Volkan Demirel'in ilginç Trabzonspor istatistiği! 27 maçta...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı kariyerinde hiç mağlup olmadı. İşte o istatistik...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:44
Volkan Demirel'in ilginç Trabzonspor istatistiği! 27 maçta...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hatayspor - Trabzonspor mücadelesi öncesi kariyerinde oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a 26 kez rakip oldu. Tecrübeli isim bu karşılaşmaların hiçbirinde mağlubiyet yaşamadı.

Ligin 6. haftasındaki maçta alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Volkan Demirel namağlup serisini devam ettirdi.

Tecrübeli teknik adam, 3-2'lik son galibiyetin ardından, Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 lig karşılaşmasında 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.

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