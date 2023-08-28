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TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşmek üzere. Birçok takımın peşinde olduğu genç hücum oyuncusunun yeni rotası Fransa oluyor. Akdeniz ekibinin bu transferden 5 milyon euro'nun üstünde bir bonservis geliri elde edeceği ifade edildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 00:15
TRANSFER HABERİ: Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu!

Hatayspor'da genç oyuncu Bertuğ Yıldırım ile yollar ayrılıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcunun yeni adresi belli oldu. Birçok takımın peşinde olduğu 21 yaşındaki hücum oyuncusu, tercihini Fransa'dan yana kullandı.

5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE BONSERVİS!

A Spor'un haberine göre; Hatayspor, Bertuğ Yıldırım transferinden 5 milyon euro'nun üstünde bir gelir elde edecek.

Santrfor bölgesinde oynayan Bertuğ Yıldırım, her iki kanatta da görev alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ Yıldırım, 2021 yılında Hatayspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu, bu sezon Hatayspor'a döndü.

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