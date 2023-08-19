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Hatayspor Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:10
Hatayspor Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.

Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 mağlup etmişti. Kasımpaşa ise Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmişti.

Mert Güzerge'nin yöneteceği bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos Strandberg, Bertuğ, Joelson.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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