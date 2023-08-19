Hatayspor Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.
Hatayspor ile Kasımpaşa, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 mağlup etmişti. Kasımpaşa ise Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmişti.
Mert Güzerge'nin yöneteceği bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos Strandberg, Bertuğ, Joelson.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall.
HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Kasımpaşa maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.