Hatay'a özel

Puma, Hatayspor'un resmi forma sponsoru oldu. Riva'da düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel ve Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis katıldı. Taner Seyis, siyah formanın deprem felaketini simgelediğini ifade ederken, kırmızı formanın ise Hatay'a kapılarını açan Mersin için üretildiğini ve üzerindeki siyah damlaların gözyaşlarına bir gönderme olduğunu söyledi. Kendilerine ilk olarak Puma'nın sponsor olduğunu belirten ve teşekkür eden Demirel de "Önüme daha rahat bakabilmemi ve hayal etmemi sağladılar. Bu desteği Hatay ve Hatayspor unutmayacak" diye konuştu.

'Deprem' temalı formaların tüm geliri kulübe aktarılacak.