Haberler Hatayspor Hatay'a özel

Hatay'a özel

Puma, ‘Deprem’ temalı formalarla Hatayspor’un yeni sponsoru oldu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Hatay'a özel

Puma, Hatayspor'un resmi forma sponsoru oldu. Riva'da düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel ve Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis katıldı. Taner Seyis, siyah formanın deprem felaketini simgelediğini ifade ederken, kırmızı formanın ise Hatay'a kapılarını açan Mersin için üretildiğini ve üzerindeki siyah damlaların gözyaşlarına bir gönderme olduğunu söyledi. Kendilerine ilk olarak Puma'nın sponsor olduğunu belirten ve teşekkür eden Demirel de "Önüme daha rahat bakabilmemi ve hayal etmemi sağladılar. Bu desteği Hatay ve Hatayspor unutmayacak" diye konuştu.

'Deprem' temalı formaların tüm geliri kulübe aktarılacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray maçı sonrası UEFA Ülkeler Sıralaması değişti! İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında yeni yeri…
Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu
F.Bahçe'ye Nijeryalı orta saha!
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Hedefimiz maç kazanmak değil depremzedelere..."
Tariqe Fosu Hatay’da
2023 üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, bitiyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De Paul için bastırıyor De Paul için bastırıyor 01:32
Slovenya'da büyük coşku Slovenya'da büyük coşku 01:31
Büyüksün kaptan Büyüksün kaptan 01:30
Cimbom acımadı Cimbom acımadı 01:30
UEFA Başkanı tribünde izledi UEFA Başkanı tribünde izledi 01:29
Mertens olmalı Mertens olmalı 01:27
Daha Eski
The Champions The Champions 01:26
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! 00:54
G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! 00:54
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... 00:54
Beşiktaş'a müjdeli haber! Beşiktaş'a müjdeli haber! 00:54
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 00:54