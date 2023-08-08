Volkan Demirel: Hedefimiz maç kazanmak değil Hataylı depremzedelere umut olmak!

Riva'da bulunan TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı bir şekilde sezonun ilk maçını beklediklerini aktaran genç teknik adam, "Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte futbolcuları nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz bunların hesabı yapıldı. İtalya kampı, Topuk Yaylası'ndaki kamp ve buradaki çalışmalarla geldiğimiz süreç bizim adımıza iyi. Performans verilerinden de son derece memnunuz. İlk maçımızla beraber güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle inşallah sezona başlarız. Her şeyden önemlisi Hatayspor'un sahaya çıkıp Hataylılara bir umut olacağı karşılaşma olacak. Buna hazırlıyoruz kendimizi. Bizim bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil Hataylı depremzedelere umut olmak. Ayrıca Napoli ve Salernitana kulüplerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Çok keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim olduk. Bakanlığımıza ve futbol federasyonumuza da teşekkür ederiz. Bunlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık" diye konuştu.

"ÖMER FARUK MAAŞININ YÜZ 10'UNU DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI"

Hatayspor'un yeni transferi Ömer Faruk Beyaz'ın transfer sürecine ilişkin de konuşan Volkan Demirel, şunları kaydetti:

"Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktığında oradaydım. Bildiğim bir oyuncuydu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta oynayamama, zaman bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ömer'i çok iyi tanıdığım için, o da beni iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemiz oldu. "Benimle çalışmak ister misin?" diye bir sorum oldu. O da "Hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler anlaşsınlar." dedi. Sonra kulübüyle iletişime geçtik. Ömer'in şu an yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer de bu maaşının yüz 10'unu depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbolunu yeniden yukarı taşımak istiyor. Ben de yeteneklerine ve kişiliğine güvendiğim için ve Hatay'a katkı sağlayacağı için takıma katılmasına mutlu oldum. Ömer'in eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu halledince Ömer'i bol bol izleyeceğiz."

Volkan Demirel, genç forvet Bertuğ Yıldırım hakkında övgü dolu sözlerle bahsederek, "Türkiye'nin gelecekteki en önemli forvetlerinden olacak. İnanılmaz bir fizik kapasitesi ve inanılmaz bir enerjisi var. Gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah Allah onun da gönlüne göre verir" ifadelerini kullandı.

BURAK BEKAROĞLU: HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA HEYECANLI VE İSTEKLİYİZ

Hatayspor'un savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu, sezonun başlamasını merakla beklediğini dile getirdi.

Burak Bekaroğlu, Hatayspor'da güzel bir aile ortamıyla karşılandığını anlatarak, "Hatay'a ilk geldiğimde böyle bir ortam beklemiyordum. Çok güzel bir aile ortamında karşılandım. Doğrusu Hatay'a henüz doyamadan depremden dolanan şehirden biraz uzak kaldık. Sezonun başlamasını ekip olarak dört gözle bekliyoruz. Süper Lig'in bu sezonunun bizim için çok anlamlı ve özel olduğunun farkındayız. Her zamankinden daha fazla heyecanlı ve istekliyiz. Bu sezonun hepimiz adına daha hayırlı olmasını diliyorum. Takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu sene en zor sezon başı hazırlık dönemimizi geçirdik. Psikolojik açıdan kendimizi daha fazla hazırlama durumunda kaldık. Bunu başarabildik diye düşünüyorum. Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Kendimizi düzene soktuk. Geçmiş seneler göre daha istekli ve arzulu bir kamp dönemi geçirdik. Bu sezon lige hevesle başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Volkan Demirel ile olan iletişimine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Hoca ile deprem döneminde daha yakındık. İki haftada bir oturduk, istişare ettik. Yaz dönemini de birlikte geçirdik diyebilirim. Psikolojik açıdan takım olarak toparlanma sürecimizde Volkan hoca biz çok yardımcı oldu. Yaşadığımız zor süreçte Volkan hocanın olması bizim için büyük avantaj oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

HATAYSPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleşti.