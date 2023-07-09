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Volkan Demirel: Ayakta dimdik duran bir Hatayspor var

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Hull City ile yaptığı hazırlık maçının ardından konuştu. Demirel, "Bizim için burada, sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var" dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 22:43
Volkan Demirel: Ayakta dimdik duran bir Hatayspor var

Hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, aylar sonra sahaya dimdik çıktıklarını ve kendileri için bunun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Demirel, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bursa'da bu özel karşılaşmada kendilerini ağırlayan herkese teşekkür eden Demirel, şöyle konuştu:

"Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda yoktan var olan bir takım. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürlere olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek."

Kaynak: AA

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