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Hatayspor 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında Hull City ile Bursa'da karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 21:42
Hatayspor 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor, aylar sonra yeşil sahalara döndü. Bordo-beyazlılar, Bursa'da Hull City ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda golü bulan taraf Hull City oldu. İngiliz ekibi, 68. dakikada Jarvis'le öne geçti.

Hatayspor, 83. dakikada Ünal Durmushan ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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