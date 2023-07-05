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Atakaş Hatayspor Trendyol Yemek ile yeşil sahalara dönüyor

Lige geri dönen Atakaş Hatayspor, ilk maçını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile yapacak. 9 Temmuz Pazar günü Bursa’da oynanacak olan karşılaşmada, Atakaş Hatayspor Trendyol Yemek logolu formasını ilk kez giyecek.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:42
Atakaş Hatayspor Trendyol Yemek ile yeşil sahalara dönüyor

Atakaş Hatayspor deprem sonrası yeşil sahalara Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynayacağı dostluk maçıyla dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Trendyol Yemek ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalayan Atakaş Hatayspor, ilk maçında Trendyol Yemek logolu formalarıyla seyirci karşısında olacak. Atakaş Hatayspor- Hull City karşılaşması 9 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Trendyol Yemek, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in 2023- 2024 sezonunda Atakaş Hatayspor'un destekçisi olduğunu açıklamıştı. Anlaşmanın imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katılımlarıyla gerçekleşmişti.

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