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Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Son dakika haberleri... Ülkemizde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'nun duygulandıran yaşam öyküsü ortaya çıktı. İşte yardımsever ve mütevazı kişiliği ile öne çıkan Ganalı futbolcunun hayatından satır başları...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 10:37
Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki rezidansta yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet tarafından duyurulan acı haber sonrası futbol dünyası bir kez daha yasa büründü.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Hatayspor Kulübü sosyal medyadan, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" mesajını paylaşırken, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulüp, futbolcu ve federasyon başsağlığı dileklerini sundu.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

ARABAYA BİNECEK PARASI OLMADIĞI İÇİN YÜRÜYORDU

Hürriyet'te yer alan habere göre 10 Ocak 1992'de Gana'nın sahil kasabası Ada Foah'ta dünyaya gelen Christian Atsu, çiftçilik ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ailenin 10 çocuğundan biriydi. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için küçük yaştan itibaren çalışmaktan başka seçeneği yoktu. Birçok Afrikalı gibi Atsu için de maddi sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu futboldu.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Nitekim öyle de oldu. Ancak kolay olmadı. Christian Atsu o yıllarda yaşadığı maddi zorluğu, "Achimota'da Peace Kulübü için oynarken bazen evden antrenman sahasına giden arabaya binecek param yoktu, bu yüzden yürümek zorunda kalıyordum" sözleriyle anlatmıştı. Gana'da faaliyet gösteren Feyenoord Futbol Akademisi'nde yeteneklerini gösteren Christian Atsu, 17 yaşında iken Porto ile profesyonel sözleşme imzalayıp Portekiz'e uçtu.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

'GANALI MESSI' LAKABINI TAKTILAR AMA O İSTEMEDİ

Porto'nun 2011-2012 sezonunda Rio Ave takımına kiraladığı Atsu, 27 maçta 6 gol atıp kulüp adına sezonun oyuncusu seçildi. 2013'te ülkesinin milli takımına çağrılan Atsu'ya, top sürmedeki üstün becerisi nedeniyle 'Ganalı Messi' lakabı takıldı. O günlerde BBC'ye verdiği bir röportajda bu yakıştırma için mütevazı ifadeler kullandı:

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

"Messi benim idolüm. Ganalı Messi yok. Bu dünyada başka Messi yok. Asla Messi'nin yaptığının yüzde birini bile oynayamam. Bu imkansız." 2013'te 3 milyon Euro'ya Chelsea'ye satılan Atsu, Maviler adına bir maçta bile oynayamadı. Vitesse, Everton ve Malaga derken ardından Newcastle United'a kiralandı. 2017'de 7.5 milyon Euro karşılığında Newcastle United'a kalıcı imza attı...

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

KAZANDIKLARINI SÜREKLİ PAYLAŞTI

Kariyeri boyunca 7 ülkede 11 farklı kulübün formasını giyen Atsu'nun en başarılı olduğu takım Newcastle oldu. Bunun sırrını The Guardian'a verdiği bir röportajda açıkladı. "Hayatımdaki en önemli şey inancımdır" diyen Atsu, St James Park'a kısa bir yürüyüş mesafesinde olan kiliseye yaptığı ziyaretler sayesinde bu kulüpte daha bir huzurlu oynadığını ifade etti. Futbol sayesinde hayatı tamamen değişen Atsu, "Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de topluluğuma ve aileme yardım etmemi sağladı. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" diyordu. Hayatın ona sunduklarını paylaşmaktan asla geri kalmadı.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

SIK SIK YARDIM KAMPANYALARI DÜZENLEDİ

Gana'da iken annesi ve kardeşleriyle birlikte bir odayı paylaştığını hatırlatan Christian Atsu, "İhtiyaç sahibi insanlar yiyecek ve eşya alabilsinler diye sık sık bağış yapıyorum. Şu anda Gana'da bir okul inşa ediyoruz. 300'e yakın çocuk katılacak, herkesin eğitim görme şansı olsun istiyorum" diyordu bir açıklamasında.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Newcastle United Kulübü'nün Afrika'daki futbol elçisi olan Christian Atsu, yardım kampanyaları düzenledi. "Hayırseverlerin çalışmaları sayesinde bu çocuklar okula gidiyor, temiz su ve yemek yiyorlar. Yardım etmekten çok mutluyum çünkü bana gerçekten ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Onlara yardım etmek ve aynı zamanda onlara ilham vermek istiyorum. Onları gülümsetmek istiyorum" sözleriyle anlattı yardımseverliğini.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

KOCA BİR ŞEHRİN UMUT VE MUTLULUK KAYNAĞI OLMUŞTU

Newcastle United'dan ayrılma zamanı geldiğinde Christian Atsu'nun yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Al-Raed takımında kısa bir süre kalan Ganalı oyuncu, bu sezonun başında Atakaş Hatayspor'a imza attı. Belki çok fazla sahada kalmadı, futbolunu tam olarak yansıtamadı... Ancak gönüllerimize unutulmayacak bir yer bıraktı... Depremden saatler önce attığı golle; bir şehrin umudu, mutluluğu oldu.

Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

Christian Atsu, yaşantısındaki tek gayesinin sevmek ve sevilmek olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Büyürken etrafımdaki birçok insan bana sevgi gösterdi ve şimdi ben bu sevgiyi topluma geri vermek zorundayım. Yapmak istediğim tek şey bu...

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