Örnek bir kişilik Christian Atsu: Yardımsever ve mütevazı...

KAZANDIKLARINI SÜREKLİ PAYLAŞTI

Kariyeri boyunca 7 ülkede 11 farklı kulübün formasını giyen Atsu'nun en başarılı olduğu takım Newcastle oldu. Bunun sırrını The Guardian'a verdiği bir röportajda açıkladı. "Hayatımdaki en önemli şey inancımdır" diyen Atsu, St James Park'a kısa bir yürüyüş mesafesinde olan kiliseye yaptığı ziyaretler sayesinde bu kulüpte daha bir huzurlu oynadığını ifade etti. Futbol sayesinde hayatı tamamen değişen Atsu, "Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de topluluğuma ve aileme yardım etmemi sağladı. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" diyordu. Hayatın ona sunduklarını paylaşmaktan asla geri kalmadı.