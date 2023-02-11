Haberler Hatayspor Christian Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum"

Christian Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum"

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası sportif direktör Taner Savut ile enkaz altında kalmıştı. Atsu henüz enkazdan çıkarılamazken; Ganalı futbolcunun eşi Marie Claire Rupio, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:12
Christian Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum"

Depremde enkaz altında kalan uzun süredir kendisinden Haber alınamayan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, 31 yaşındaki oyuncunun hayatta olduğuna inandığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, "Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi" dedi.

Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut'un eşi Pınar Savut ise sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.

Atsu'nun manevi annesi konuştu! "Tek umudumuz" Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, enkazdan sağ çıkan Kamilcan Ağdaş için mesaj yayınladı! "Seni bekliyoruz"
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım!
Dostluk TIR'ları aynı anda yola çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atsu'nun manevi annesi konuştu! "Tek umudumuz"
Hataysporlu Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (11 Şubat 2023)
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Valencia - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:18
Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum" Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum" 10:12
Sevilla - Mallorca maçı saat kaçta? Sevilla - Mallorca maçı saat kaçta? 10:11
Almeria - Real Betis maçı saat kaçta? Almeria - Real Betis maçı saat kaçta? 10:04
Bournemouth - Newcastle United maçı saat kaçta? Bournemouth - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:55
Southampton - Wolverhampton saat kaçta? Southampton - Wolverhampton saat kaçta? 09:50
Daha Eski
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34