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Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül depremde hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkisi hissedilen deprem sonrası Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:11
Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül depremde hayatını kaybetti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, genç futbolcunun vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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