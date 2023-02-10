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‘Ona çok ihtiyacım var’

Hala göçük altında olan Christian Atsu'nun durumu merak ediliyor. Atsu'nu kardeşi Benjamin Eli, Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
‘Ona çok ihtiyacım var’
Hala göçük altında olan Christian Atsu'nun durumu merak ediliyor. Atsu'nu kardeşi Benjamin Eli, Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu. Benjamin "İyi olduğundan emin olmak için bir videosunu veya resmini görmeyi dört gözle bekliyorum. Ya da onunla telefonda konuşabilirim, bu ideal olur, onun iyi olduğundan emin olmak için. Normalde her gün konuşuruz. Ondan birkaç gün haber alamamak beni çok üzüyor. Atsu'nun hayatta olduğunu öğrendiğimde çok ağladım. Tek yapmanız gereken bir an önce aramıza dönmek için mücadele etmek. Ona gerçekten ihtiyacımız var. Arkadaşları ve ailesi onu çok seviyor, bunu biliyor. Tüm Ganalılar ve hayranlarından her biri, tamamen iyileşmesi için destek veriyor" diye konuştu
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