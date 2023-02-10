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Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Son dakika haberleri... Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu. Atsu'ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:42
Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun durumu Türkiye dışında da yakından takip ediliyor. Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan ancak maç gecesinde yaşanan depreme Hatay'daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan dört gün geçmesine karşın henüz ulaşılamadı.

Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Milliyet'te yer alan habere göre uluslararası birçok yayın organında Christian Atsu'nun durumuyla ilgili haberler yer alırken, ülkesinde de tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Gana'da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu, duygu durumlarını kamuoyunun huzuruna çıkardı.

Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV'deki görüntülerde kameralara yansıdı.

Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu'nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.

Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Hataysporlu futbolcunun kız kardeşi Christiana Atsupiede, Crimecheckghana'ya verdiği röportajda Türkiye'den gelen haberle yıkıldıklarını aktardı. Bir ara bulunduğu haberleri yayılsa da sonrasında bunun doğru olmadığı ortaya çıkan Atsu için kardeşi, "Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" dedi.

Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Atsu'ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde tamamen çöken Rönesans rezidansta tam 250 daire bulunuyordu.

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