Depremde enkazda kalan Christian Atsu'nun manevi annesi konuştu! "O bizim tek umudumuz"

Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu'nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.