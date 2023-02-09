Hataysporlu Kevin Koni: Sabah namazına kalktım depremden kurtuldum!

Fransız medyasına konuşan ve yaşadığı korku dolu anlarını ayrıntılarıyla anlatan 24 yaşındaki golcü, sabah namazını beklediği için depreme uyanık halde yakalandığını dile getirdi.
7. KATTAN ATLAMAK İSTEDİM
Genç futbolcu, "Ben dindar bir insanım. Sabah 06.40'a kadar bekleyecektim. Deprem anında uyuyor olsaydım hayatta kalma şansım yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Soni, "7. kattan atlamak istedim. Neyse ki bina çökmeden çıkmayı başardım. Yanımda insanların vefat ettiğini gördüm. Büyük travma yaşadım" diye konuştu.
HAYAT PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
Kevin Soni, "Açıkçası, hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlıyorum. Böyle anlarda her şeyin boş olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Herkes evini, arabasını bırakıp sığınacak yer arıyor. Yaşadıklarımız bir film gibiydi! Futbola başladığımdan beri ve hayatımda beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Burada kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim" dedi.
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