Christian Atsu enkaz altında

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'tan henüz haber alamadıklarını açıkladı. Demirel, "Lütfen emin olmadan 'o kurtuldu, bu kurtuldu' diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor. Atsu ve Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnşallah ikisi de kurtarılacak" ifadelereni kullandı.

DOKTOR KAHVECİ: BULAMADIK

Bilindiği üzere Hatayspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, daha önce yaptığı açıklamada, Atsu'nun enkazdan sağ olarak çıkarıldığını söylemişti. Mustafa Özat şunları söylemişti: "Christian Atsu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hâlâ enkaz altında." Hatayspor Kulüp Doktoru Gürbey Kahveci ise "Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldı diye haber gelince özellikle gidip baktık ama yok. Şu an Taner ağabey ve Cristian Atsu'yu bulunamadı kabul ediyoruz maalesef. Son durum budur. Umarız kendisine ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

GELEN İLK BİLGİLER YANLIŞMIŞ

Hatay Başkan Vekili Mustafa Özat, önceki sözleri için yeni bir açıklama yaptı. Özat, "Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Christian Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair" diye konuştu.

ATSU'NUN MENAJERİ NANA SECHERE: DOĞRULATAMADIK

Atsu'nun menajeri Nana Sechere de "Kurtarıldı" haberlerine karşın kendilerinin oyuncuya ulaşamadıığnı söyledi. Sechere, "Dün kulüpten Christian'ın canlı olarak çıkarıldığına dair haber geldi. Ama Christian'ın nerede olduğunu doğrulatamadık. Bu durum Atsu'nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor" dedi.