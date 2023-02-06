Haberler Hatayspor Hatayspor'da endişeli bekleyiş! 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor

Hatayspor'da endişeli bekleyiş! 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası büyük yıkım yaşayan illlerden olan Hatay'da enkaz altında kalanlar için endişeli bekleyiş sürüyor. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:40
Hatayspor'da endişeli bekleyiş! 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 3 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bertuğ Yıldırım, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ONUR ERGÜN'DEN AÇIKLAMA

Onur Ergün'den de bir açıklama geldi. Ergün, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

DİĞER
Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!
Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem hakkında şok sözler: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları
Taha Akgül'den acil yardım talebi! "Spocularımız göçük altında"
UEFA’dan Türkiye’ye destek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gözyaşlarıyla yardım istedi! "Burada durumlar çok kötü"
Hatayspor uzatmalarda kazandı!
ÇILGIN SAYISAL LOTO | Çılgın Sayısal Loto ne zaman? 6 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Sampdoria maçı saat kaçta? Monza - Sampdoria maçı saat kaçta? 14:46
Hellas Verona - Lazio maçı saat kaçta? Hellas Verona - Lazio maçı saat kaçta? 14:31
Hatayspor'da 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor Hatayspor'da 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor 14:26
Rayo Vallecano - Almeira maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Almeira maçı saat kaçta? 14:25
Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı 13:35
Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13:00
Daha Eski
La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte 12:54
F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! 12:52
UEFA’dan Türkiye’ye destek UEFA’dan Türkiye’ye destek 12:35
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! 12:24
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! 12:19
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:12