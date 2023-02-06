Hatayspor'da endişeli bekleyiş! 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 3 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bertuğ Yıldırım, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ONUR ERGÜN'DEN AÇIKLAMA

Onur Ergün'den de bir açıklama geldi. Ergün, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.