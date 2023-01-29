Haberler Hatayspor Hatayspor 5 maçlık özlemine Trabzonspor karşısında son verdi

Hatayspor 5 maçlık özlemine Trabzonspor karşısında son verdi

Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Hatayspor, 5 maçlık hasretine son vermiş oldu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:43
Hatayspor 5 maçlık özlemine Trabzonspor karşısında son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Ligde son galibiyetini 14. haftada İstanbulspor'u 1-0 yenerek alan Hatayspor, sonrasındaki 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet 3 puan alabildi.

Süper Lig'in 20. haftasını maç yapmadan geçen bordo-beyazlılar, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Hatayspor, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı.

Sezonun ilk maçında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen ve ardından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, konuk ettiği Yuketel Kayserispor'a da 4-0 mağlup oldu.

Hatayspor, Yukatel Kayserispor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan topladı.

Söz konusu dönemde Corendon Alanyaspor (1-0), Beşiktaş (2-1) ve Trabzonspor (2-1) maçlarını kazanan Hatayspor; Medipol Başakşehir (3-3), Bitexen Giresunspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.

Küme hattından uzaklaşmak isteyen Hatay ekibi, ligin 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.


DİĞER
Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!
İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor"
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatay'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
İnşallah herkes mutludur
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir TOKİ sonuç - Balıkesir Altıeylül kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti 10:43
Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:37
Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi 10:36
Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:31
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:27
Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." 10:22
Daha Eski
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:21
G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı 10:15
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" 10:08
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:06
Napoli - Roma maçı hangi kanalda? Napoli - Roma maçı hangi kanalda? 09:45
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... 09:41