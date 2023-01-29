Hatayspor 5 maçlık özlemine Trabzonspor karşısında son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Ligde son galibiyetini 14. haftada İstanbulspor'u 1-0 yenerek alan Hatayspor, sonrasındaki 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet 3 puan alabildi.

Süper Lig'in 20. haftasını maç yapmadan geçen bordo-beyazlılar, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Hatayspor, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı.

Sezonun ilk maçında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen ve ardından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, konuk ettiği Yuketel Kayserispor'a da 4-0 mağlup oldu.

Hatayspor, Yukatel Kayserispor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan topladı.

Söz konusu dönemde Corendon Alanyaspor (1-0), Beşiktaş (2-1) ve Trabzonspor (2-1) maçlarını kazanan Hatayspor; Medipol Başakşehir (3-3), Bitexen Giresunspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.

Küme hattından uzaklaşmak isteyen Hatay ekibi, ligin 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.