Hatayspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.



Hatayspor - Trabzonspor karşılaşması 28 Ocak Cumartesi saat 16.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.