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Hatayspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Hatayspor, kendi evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 18:13
Hatayspor Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor - Trabzonspor karşılaşması 28 Ocak Cumartesi saat 16.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

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