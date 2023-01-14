Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

VOLKAN DEMİREL İÇİN KABUS

Opta verilerine göre; Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 34 resmi maçtaki en farklı mağlubiyetini bu akşam Hatayspor'un başında aldı.