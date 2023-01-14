Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0 devirmesinin ardından evinde Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.
Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0 devirmesinin ardından evinde Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.
Rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılı ekip, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.
Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.
Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.
Nef Stadı'nda oynanan maçta Okan Buruk tarihe geçerken Volkan Demirel bir ilki yaşadı.
VOLKAN DEMİREL İÇİN KABUS
Opta verilerine göre; Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 34 resmi maçtaki en farklı mağlubiyetini bu akşam Hatayspor'un başında aldı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise Süper Lig tarihinde sarı-kırmızlı ekibin başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan dördüncü isim oldu.
(Mustafa Denizli, Reiner Hollmann & Fatih Terim).
MAÇ SONU OYUNCULARIN PATLADI
Volkan Demirel Galatasaray maçı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Eksik bir şey yoktu. 11'e 11 sahaya çıktık.
Anlatılacak çok şey var.
İlk golü yiyorsunuz. Gol yerken oyuncunun biri krampon değiştiriyor.
Geriden oyun kurma sevdası bizim takımımıza ne yazık ki var.
Bu sevdaya nereden düştüler bilmiyorum.
İnsanları alışkanlıktan kurtarmak çok zor."
Maç bitince söylenecek çok şey var ama...
Şimdi önümüzde BAY haftası var.
Transferlerimiz var. Maçlara hazırlanacağız.
Başka türlü çıkar yolumuz yok. Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım kendi adıma..."