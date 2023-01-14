Haberler Hatayspor Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Süper Lig'in 19. haftasında Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, Galatasaray'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Volkan Demirel, uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde Galatasaray'a karşı mücadele ederken, bu maçta bir ilki yaşadı. İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:17
Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 3-0 devirmesinin ardından evinde Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Sarı kırmızılı ekip, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Nef Stadı'nda oynanan maçta Okan Buruk tarihe geçerken Volkan Demirel bir ilki yaşadı.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

VOLKAN DEMİREL İÇİN KABUS
Opta verilerine göre; Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 34 resmi maçtaki en farklı mağlubiyetini bu akşam Hatayspor'un başında aldı.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise Süper Lig tarihinde sarı-kırmızlı ekibin başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan dördüncü isim oldu.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

(Mustafa Denizli, Reiner Hollmann & Fatih Terim).

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

MAÇ SONU OYUNCULARIN PATLADI
Volkan Demirel Galatasaray maçı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

"Eksik bir şey yoktu. 11'e 11 sahaya çıktık.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Anlatılacak çok şey var.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

İlk golü yiyorsunuz. Gol yerken oyuncunun biri krampon değiştiriyor.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Geriden oyun kurma sevdası bizim takımımıza ne yazık ki var.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Bu sevdaya nereden düştüler bilmiyorum.

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

İnsanları alışkanlıktan kurtarmak çok zor."

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Maç bitince söylenecek çok şey var ama...

Volkan Demirel Galatasaray karşısında bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'den sonra...

Şimdi önümüzde BAY haftası var.

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