Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer yasağı açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer yasağı söylentilerine dair konuştu. Demirel, 2 transfer yapacaklarını ifade etti.



Takıma faydalı olabilecek oyuncular transfer etmek istediklerine değinen Demirel, "2 tane oyuncu ile görüşüyoruz. 1 tanesi bitmek üzere, 1'i biraz daha uzayabilir. Ben buraya geldiğimde şöyle konuştum, ben buraya oyuncu alırken maddi veya manevi anlamda kulübümüzü yormayacak oyuncular getireceğim. Hem kaliteli olacaklar hem de yaşları gereği bize fayda sağlayacak oyuncular olacaklar, hem de maddi olarak bizi yormayacak oyuncular olacaklar. Herhangi bir ücret verdirmeden ya da verilebilecek en az ücreti verdirmeye çalıştığım için bu kadar uzuyor işler. Ama en kısa sürede iki transferimizde gerçekleşecek" diye konuştu.

Bugün Hatayspor hakkında çıkan transfer yasağı haberleriyle ilgili olarak da Volkan Demirel, "Yarınki (13 Ocak Cuma) kadrodan sonra transfer yasağımız var mı, yok mu herkes görür. Yarınki maçta belli olacak zaten" cümlelerine yer verdi.

