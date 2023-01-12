Hatayspor Galatasaray maçına hazır!

Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde son antrenmanını gerçekleştiren bordo-beyazlı takım, bugün akşam saatlerinde havayoluyla İstanbul'a hareket edecek. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Her maç olduğu gibi kazanmamız gereken, puan almamız gereken bir maç. Çünkü hem konumumuz durumu, hem de alt sıralardan kurtulma isteğimiz gereği kazanmak istiyoruz. Her maçtan önce burada konuşuyorum, kazanacağız, kazanacağız diyorum ama son 3-4 maçtır bunu gerçekleştiremedik. Belki pozisyon olarak, önemli pozisyonlarımız var ama gol noktalarında yakaladığımız pozisyonları atamıyoruz. Atsak belki çok farklı olacak. Ama bu maç inşallah yakaladığımız pozisyonları atarak, rakibimizin güçlü olduğunu, lider olduğunu, pozisyonunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama onların konumu değil, bizim daha çok puana ihtiyacımız olduğu ve kazanmamız gereken bir maç olduğu için çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.