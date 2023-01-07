Hatayspor Antalyaspor maçı CANLI

Hatayspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında, Hatay'da kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Cemali, Wright, Adriano