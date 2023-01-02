Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gözler transfere çevrildi.
Akdeniz ekibi şu ana kadar istenen sonuçları elde edememişti.
Hatayspor 16 haftada 15 puan topladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gözler transfere çevrildi.
Akdeniz ekibi şu ana kadar istenen sonuçları elde edememişti.
Hatayspor 16 haftada 15 puan topladı.
Akdeniz temsilcisi 16 maçta yalnızca 4 kez kazanabildi.
Hatayspor topladığı 15 puanla ligde 16. sırada bulunuyor.
Hatayspor özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Bordo-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel, İtalya Serie B'de Genoa'da oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Güven Yalçın'ın transferi için yönetime talepte bulundu.
Demirel'in gurbetçi forvetten beklentisinin büyük olduğu öğrenildi.
Volkan Demirel'in Genoa'da forma giyen 23 yaşındaki santrforla görüştüğü öğrenildi.
Demirel'in takımında önemli bir rol üstlenebileceğini aktardığı bildirildi.
Demirel'in Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde futbolu düşüşte olan Emre Mor'u parlattığı gibi Güven Yalçın'ın da aynı şekilde patlama yapacağına inandığı belirtildi.
Güven Yalçın sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmıştı.
Milli futbolcu İtalya Serie B takımlarından Genoa'ya imza attı.
1.84 boyundaki yıldız isim, kulübünde 19 maça çıktı.
Güven 19 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.
Güven futbol kariyerinde Lecce ve Leverkusen'de de forma giydi.
Güven A Milli Takım'da ise 3 maçta görev aldı.
Oynadığı 3 karşılaşmada gol ya da asist üretemedi.