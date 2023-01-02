Haberler Hatayspor Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Son dakika haberi.. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da görev yapan teknik direktör Volkan Demirel'den, önemli bir hamle geldi. Şu anda İtalya Serie B ekibi Genoa'da forma giyen Güven Yalçın'ı Volkan Demirel, Hatayspor yönetiminden talep etti. İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 11:48
Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Akdeniz temsilcisi 16 maçta yalnızca 4 kez kazanabildi.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Hatayspor topladığı 15 puanla ligde 16. sırada bulunuyor.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, transfer dönemini hareketli geçirecek.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Volkan Demirel'in Genoa'da forma giyen 23 yaşındaki santrforla görüştüğü öğrenildi.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Demirel'in takımında önemli bir rol üstlenebileceğini aktardığı bildirildi.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Demirel'in Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde futbolu düşüşte olan Emre Mor'u parlattığı gibi Güven Yalçın'ın da aynı şekilde patlama yapacağına inandığı belirtildi.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Güven 19 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.

Volkan Demirel Güven Yalçın'ın transferini istedi! İşte o gelişme

Güven futbol kariyerinde Lecce ve Leverkusen'de de forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel: Gücümüz yettiğince...
Erken goller planımızı bozdu
EYT başvuru ne zaman, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Ocak ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
TüvTürk 2023 araç muayene ücreti ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta ve ne zaman? | Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta ve ne zaman? | Spor Toto Süper Lig 11:47
Volkan Demirel Beşiktaş'ın eski golcüsünü istedi! Volkan Demirel Beşiktaş'ın eski golcüsünü istedi! 11:47
Cimbom'un Vina ısrarı sürüyor! Cimbom'un Vina ısrarı sürüyor! 11:44
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23
Bardhi'den F.Bahçe sözleri! "Derbiden sonra..." Bardhi'den F.Bahçe sözleri! "Derbiden sonra..." 11:21
Kalacak mı gidecek mi? İşte son durum Kalacak mı gidecek mi? İşte son durum 10:59
Daha Eski
Denver evinde Celtics'i devirdi! İşte gecenin sonuçları Denver evinde Celtics'i devirdi! İşte gecenin sonuçları 10:43
Anadolu Efes ayrılığı resmen açıkladı Anadolu Efes ayrılığı resmen açıkladı 10:39
Derbide yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar Derbide yabancı hakem görev alacak mı? İşte alınan karar 10:36
Caner Erkin transfer kararını verdi! Caner Erkin transfer kararını verdi! 10:32
Rennes - Nice maçı saat kaçta? Rennes - Nice maçı saat kaçta? 10:22
Aslan'dan sürpriz hamle! Kaleye... Aslan'dan sürpriz hamle! Kaleye... 10:12