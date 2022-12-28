Haberler Hatayspor Erken goller planımızı bozdu

Erken goller planımızı bozdu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, puan için geldikleri Kadıköy'de erk yenen gollerin planlarını bozduğunu söyledi. Demirel, "Maça aslında iyi başladık. Hatta golü de bulduk ancak ofsayta takıldık. Sonrasında 6 dakika arayla yediğimiz iki gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda maçı çevirmek için uğraş verdik ancak Fenerbahçe'nin usta ayaklarını durduramadık" diye konuştu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Erken goller planımızı bozdu
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, puan için geldikleri Kadıköy'de erk yenen gollerin planlarını bozduğunu söyledi. Demirel, "Maça aslında iyi başladık. Hatta golü de bulduk ancak ofsayta takıldık. Sonrasında 6 dakika arayla yediğimiz iki gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda maçı çevirmek için uğraş verdik ancak Fenerbahçe'nin usta ayaklarını durduramadık" diye konuştu.
DİĞER
'2023’e Günaydın Partisi'nde devler buluştu
Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen eşi Faruk Bilen’i evden atmıştı! Pes dedirten boşanma davası
Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!
Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Avcı'nın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel: Gücümüz yettiğince...
Erce Kardeşler'den kariyer maçı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Memur maaşları ne kadar olacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "F.Bahçe'nin en önemli silahı..." Flaş yorum! "F.Bahçe'nin en önemli silahı..." 07:49
Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam 01:22
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:21
ManU evinde zorlanmadı! ManU evinde zorlanmadı! 01:07
ManU evinde zorlanmadı! ManU evinde zorlanmadı! 01:07
Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Türk futbolunun göz bebeği Çakar'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Türk futbolunun göz bebeği 01:05
Daha Eski
Joshua King: Serdar Dursun için mutluyum! Joshua King: Serdar Dursun için mutluyum! 01:05
F.Bahçe Hatay maçında rekor kırdı! F.Bahçe Hatay maçında rekor kırdı! 01:05
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçından sonra... Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçından sonra... 01:04
Chelsea ilk yarıda fişi çekti Chelsea ilk yarıda fişi çekti 01:04
Erol Bilecik'ten G.Saray açıklaması geldi! Erol Bilecik'ten G.Saray açıklaması geldi! 01:04
Toroğlu'dan Jesus'a büyük övgü! "Bu adam..." Toroğlu'dan Jesus'a büyük övgü! "Bu adam..." 01:03