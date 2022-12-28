Erken goller planımızı bozdu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, puan için geldikleri Kadıköy'de erk yenen gollerin planlarını bozduğunu söyledi. Demirel, "Maça aslında iyi başladık. Hatta golü de bulduk ancak ofsayta takıldık. Sonrasında 6 dakika arayla yediğimiz iki gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda maçı çevirmek için uğraş verdik ancak Fenerbahçe'nin usta ayaklarını durduramadık" diye konuştu.
HataysporTeknik Direktörü Volkan Demirel, puan için geldikleri Kadıköy'de erk yenen gollerin planlarını bozduğunu söyledi. Demirel, "Maça aslında iyi başladık. Hatta golü de bulduk ancak ofsayta takıldık. Sonrasında 6 dakika arayla yediğimiz iki gol gardımızı düşürdü. İkinci yarıda maçı çevirmek için uğraş verdik ancak Fenerbahçe'nin usta ayaklarını durduramadık" diye konuştu.