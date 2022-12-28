Erce Kardeşler'den kariyer maçı

Hatayspor, lider Fenerbahçe karşısında kalesinde 4 gol görmesine rağmen kaleci Erce Kardeşler'in müthiş performansı dikkatleri çekti. Kardeşler, sarı-lacivertliler karşısında maçı tam 9 kurtarışla tamamladı. Bordo-beyazlıların Trabzonspor'dan transfer ettiği 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, Spor Toto Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı karşılaşmaya imza attı.
Hatayspor, lider Fenerbahçe karşısında kalesinde 4 gol görmesine rağmen kaleci Erce Kardeşler'in müthiş performansı dikkatleri çekti. Kardeşler, sarı-lacivertliler karşısında maçı tam 9 kurtarışla tamamladı. Bordo-beyazlıların Trabzonspor'dan transfer ettiği 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, Spor Toto Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı karşılaşmaya imza attı.