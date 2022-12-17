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Hedef üst sıralar

Hatay’ın, Chelsea ve Newcastle gibi takımlarda oynamış forveti, “Sezon bitmeden üst sıralarda bir Hatayspor göreceksiniz” diye umut dağıttı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Hedef üst sıralar

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına iki maçlık yenilmezlik serisiyle giren Hatayspor'da yıldız forvet Christian Atsu, ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini ve sezonu iyi bir pozisyonda bitireceklerine inandığını vurguladı. Bu sezon hazır gelmediği için sadece 2 maçta oynayan 30 yaşındaki milli futbolcu, "Volkan Demirel teknik direktör olarak buraya geldikten sonra bir birliktelik oldu. Artık herkes takım için mücadele etmeye başladı. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Bizlerin her zaman hedefi vardır ama şu an söyleyebileceğim tabii ki en yukarısını hedeflemek. Puan tablosunda çıkabileceğimiz en yukarıları hedefliyoruz. Sezona kötü başladık ama daha sonra iyi işler yapmaya başladık. Ben hocaya, takıma, taraftarlarımıza ve en önemlisi kendime inanıyorum. Sezonu en iyi şekilde bitireceğimize şüphem yok. Sezon bitmeden yukarılarda bir Hatayspor göreceğinizi düşünüyorum" diye iddialı konuştu. Spor Toto Süper Lig'in zorluğundan da bahseden, Porto, Chelsea, Everton ve Newcastle United gibi takımlarda boy gösteren Atsu, "Bu ligin gerçekten çok zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim çünkü maçlar burada çok temaslı oynanıyor. Yalnızca o yoğunluğun, o mücadele dozunun 90 dakikaya yayılmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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