Hatayspor, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor

Hatayspor, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya'da kampa giren Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen idman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 1'e 1 ve 2'ye 2 hücum ile savunma çalışmalarıyla devam etti. Bordo-beyazlılar idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile tamamladı. Hatayspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.