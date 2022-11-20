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Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Son dakika spor haberleri... Hatayspor'un başına geçmesinden bu yana aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Volkan Demirel, takıma büyük katkı yaptı. Genç teknik adam istatistiklerde zirveyi zorlarken geçemediği tek isim Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus oldu. İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:07
Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve futbolu sarı-lacivertli kulüpte bırakan Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olmaya karar verdi.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

İlk deneyimini Fenerbahçe'de yardımcı hoca olarak yaşayan 41 yaşındaki teknik adam, iki sezon boyunca aynı görevde kaldı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Daha sonra ilk teknik direktörlük kariyerine bir sezon boyunca Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te devam etti. Gösterdiği başarı ile takdir toplayan Volkan Demirel, sezon başında görevinden ayrıldı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Tecrübeli teknik direktör bir süre boşta kaldı ve daha sonra Süper Lig'e istenilen bir başlangıç yapamayan Hatayspor'un başına geçti.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Milliyet'te yer alan habere göre ilk altı maçında sadece 1 puan alabilen Hatayspor, Serkan Özbalta ile yollarını ayırmasının ardından Volkan Demirel ile adeta hayat buldu.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ KARAGÜMRÜK'TE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Erol Bulut, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Fatih Karagümrük'te yaşadı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Karagümrük'te Farioli'nin görevden alınmasının ardından 17 Aralık 2021'de kırmızı-siyahlıların başına geçen Volkan Demirel, 24 karşılaşmada 1.71'lik puan ortalaması tutturarak başarılı bir performans sergiledi.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Fatih Karagümrük'ün başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 25 maça çıkan Volkan Demirel bu süreçte 12 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

ISMAEL'E BİR İLKİ YAŞATTI

Bu sezon Hatayspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada, Demirel'in yaptığı hamle Hatayspor'a 3 puanı getirdi. Heyecan dolu müsabaka 2-1'lik skorla sonuçlandı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Hatayspor'un tecrübeli teknik adamı Volkan Demirel, Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'e bu sezon Süper Lig deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

HATAYSPOR HAYAT BULDU

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan, ilk altı maçında sadece 1 puan alan Hatayspor, Volkan Demirel göreve geldikten sonra ise 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu. Bu sonuçlar Hatayspor'un taraftarını sevindirdi.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

TEK RAKİBİ JORGE JESUS

Bu sezon başı Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini Jorge Jesus üstlendi. Portekizli teknik adam, takımın başına geldikten sonra harikalar yarattı. Ligde rekorlar kıran ve lider vaziyette olan Jesus, Avrupa Ligi'nden ise grup lideri olarak çıkmayı başardı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Hatayspor, Volkan Demirel ile 7 maçta 13 puan topladı ve takımın başına geldikten sonra ligde istatistik olarak 2. sırada yerini aldı.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Zirvede Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bulunurken, sarı-lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor'u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel'in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor, Antalya ve Galatasaray'la karşılaşacak.

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