Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus! Büyük fark yarattı

HATAYSPOR HAYAT BULDU

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan, ilk altı maçında sadece 1 puan alan Hatayspor, Volkan Demirel göreve geldikten sonra ise 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu. Bu sonuçlar Hatayspor'un taraftarını sevindirdi.