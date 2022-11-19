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Hatayspor'da Volkan Demirel'den uyarı

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni bir sayfa açan Hatayspor milli arayı değerlendiriyor. Demirel'in takıma verdiği izin öncesinde futbolculara uyarılar yaparak "Beslenmenize ve formunuza dikkat edin. Bireysel çalışmalarını ihmal etmeyin" dediği belirtildi. Hatay tekrar çalışmalara başladıktan sonra hazırlık maçları yapacak.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Hatayspor'da Volkan Demirel'den uyarı
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni bir sayfa açan Hatayspor milli arayı değerlendiriyor. Demirel'in takıma verdiği izin öncesinde futbolculara uyarılar yaparak "Beslenmenize ve formunuza dikkat edin. Bireysel çalışmalarını ihmal etmeyin" dediği belirtildi. Hatay tekrar çalışmalara başladıktan sonra hazırlık maçları yapacak.
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