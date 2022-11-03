Haberler Hatayspor Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık!

Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel, “Geçen hafta mağlup olduk, bu bizi çok üzdü. Ama yaptığımız hatalardan ders çıkardık, Başakşehir maçına bakıyoruz” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:02
Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık!

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas drilinin ardından 3 gruba ayrıldı ve turnuva gerçekleştirdi. Takımda, bu hafta cezalı bulunmazken, Kevin Soni ve Christian Atsu'nun sakatlıklarının devam ettiği öğrenildi.

"TAMAMEN KAZANMA ODAKLI BAKIYORUZ"

Maça kazanma odaklı baktıklarını belirten teknik direktör Volkan Demirel, açıklamasın şunları söyledi:

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için çok önemli. Rakibe isim olarak, takım olarak bakmıyoruz, tamamen kazanma odaklı bakıyoruz. Tabi lig içerisinde de galibiyetler, mağlubiyetler olacaktır. Biliyorsunuz geçen hafta mağlup olduk, bu bizi çok üzdü. Ama yaptığımız hatalardan ders çıkardık, Başakşehir maçına bakıyoruz. Aynı şekilde Beşiktaş maçında olduğu gibi içerideki seyircimizi, o havayı, Hataylıların hepsini stada bekliyoruz. Çünkü biz, onlarla omuz omuza olunca daha güçlü oluyoruz. Onlar bizim arka kuvvetimiz, gücümüz oluyorlar. İnşallah bu maçta da Beşiktaş maçındaki gibi toplaşırız ve güzel bir akşam yaşarız."

"SAHA DIŞINDA HER ZAMAN KARDEŞİZ"

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ile iyisiyle, kötüsüyle çok anıları olduğunu söyleyen Demirel, "Hem saha içinde hem sana dışında birlikteliğimiz olmuştur. Ailecek de görüştüğüm bir insan, kendisini çok da severim kardeşim gibidir. Geçen sene de rakip olmuştuk, bu sene de rakibiz. Futbol sahası içinde rakibiz, futbol sahası dışında her zaman kardeşiz. İnşallah onun için de benim için de güzel bir futbol akşamı olur" dedi.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si 12 yılda bir değişti pir değişti... Şebnem Ceceli'in son hali trend oldu!
Barcelona'nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu
Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
Jesus eski öğrencisiyle buluşuyor! Transferde Altay detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel’den sıkıyönetim
A.Gücü Hatayspor'u rahat geçti!
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık! Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık! 21:59
Galatasaray Çağdaş Faktoring mağlup ayrıldı! Galatasaray Çağdaş Faktoring mağlup ayrıldı! 21:58
Göksel Gümüşdağ: En büyük hayalimiz final Göksel Gümüşdağ: En büyük hayalimiz final 21:56
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 21:54
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:39
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:37
Daha Eski
Abdullah Avcı'ya plaket verildi! Abdullah Avcı'ya plaket verildi! 21:37
Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı 21:14
Pique'den flaş karar! Veda ediyor Pique'den flaş karar! Veda ediyor 21:07
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! 20:50
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da 20:25
Brezilya'da şampiyon Palmeiras! Brezilya'da şampiyon Palmeiras! 20:16