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Hatayspor'da moraller yüksek

Sahasında Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Hatayspor, deplasmandaki A.Gücü maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, dünkü antrenman öncesinde takımı ayağa kaldıran teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Hatayspor'da moraller yüksek
Sahasında Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Hatayspor, deplasmandaki A.Gücü maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, dünkü antrenman öncesinde takımı ayağa kaldıran teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.
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