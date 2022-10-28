Hatayspor'da moraller yüksek

Sahasında Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Hatayspor, deplasmandaki A.Gücü maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, dünkü antrenman öncesinde takımı ayağa kaldıran teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.
Sahasında Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Hatayspor, deplasmandaki A.Gücü maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, dünkü antrenman öncesinde takımı ayağa kaldıran teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.