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İyi papağanı dinliyorum

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Demirel, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim" açıklamasını yaptı

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
İyi papağanı dinliyorum

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Demirel, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Ülkenin en büyük kulüplerinden, bunu kimse inkar edemez. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim" açıklamasını yaptı. Genç teknik adam, "Herkesin içinde iki papağan vardır, biri iyi, biri de kötü konuşur. Ben iyi papağanı dinliyorum" ifadelerini kullandı.

ISMAEL'E 'TAÇ' TEPKİSİ
Volkan Demirel, maçın son bölümünde Beşiktaş teknik heyetiyle yaşanan tartışma için "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu kişi takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi" şeklinde konuştu.

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