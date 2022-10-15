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Volkan Demirel Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Akdeniz ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "3-0 mağlup olduk. Bahanelerin arkasında sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük’ü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:38
Volkan Demirel Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük müsabakası ile ilgili, "Önümüzde bir kupa maçı var ona hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirmeden önce Bartın'da yaşanan maden patlamasıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Bartın'da yaşanan olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Her yerden desteğimizi ve yardımımızı vereceğiz. Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz" şeklinde konuştu.

"BU MAÇI UNUTUP YOLUMUZA BAKACAĞIZ"

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçını unutup gelecek müsabakalar odaklanacaklarını vurgulayarak, "3-0 mağlup olduk. Bahanelerin arkasında sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük'ü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Önümüzde bir kupa maçı var ona hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

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