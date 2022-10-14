Demirel: Yola devam edeceğiz

Hatayspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta deplasmanda Karagümrük karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
Hatayspor,Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta deplasmanda Karagümrük karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Demirel "Derdimiz az gol yiyerek, maçı kazanıp yola devam etmek" ifadesini kullandı.