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Hatayspor'dan 'transfer yasağı' iddialarına cevap!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, resmi sitesinden 'transfer yasağı' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve FIFA tarafından belirlenen yasal süre içinde gerekli ödemenin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 16:25
Hatayspor'dan 'transfer yasağı' iddialarına cevap!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, resmi sitesinden 'transfer yasağı' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve FIFA tarafından belirlenen yasal süre içinde gerekli ödemenin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan 'transfer yasağı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

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