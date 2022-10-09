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Hatayspor 2’de 2 peşinde

Ligde ilk galibiyetini yeni hocası Volkan Demirel'in de ilk maçında Sivas'ta alan Hatayspor, bugün iki maçtır kazanamayan Alanya'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar, rakibini puansız gönderip ikide iki yapmak istiyor. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ribeiro yok.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Hatayspor 2’de 2 peşinde
Ligde ilk galibiyetini yeni hocası Volkan Demirel'in de ilk maçında Sivas'ta alan Hatayspor, bugün iki maçtır kazanamayan Alanya'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar, rakibini puansız gönderip ikide iki yapmak istiyor. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ribeiro yok.
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