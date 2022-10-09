Hatayspor 2’de 2 peşinde

Ligde ilk galibiyetini yeni hocası Volkan Demirel'in de ilk maçında Sivas'ta alan Hatayspor, bugün iki maçtır kazanamayan Alanya'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar, rakibini puansız gönderip ikide iki yapmak istiyor. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ribeiro yok.
Ligdeilk galibiyetini yeni hocası Volkan Demirel'in de ilk maçında Sivas'ta alan Hatayspor, bugün iki maçtır kazanamayan Alanya'yı ağırlayacak. Bordo-beyazlılar, rakibini puansız gönderip ikide iki yapmak istiyor. Hatay ekibinde sakatlığı süren Soni ve Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ribeiro yok.