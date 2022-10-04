Haberler Hatayspor Demirel etkisi

Demirel etkisi

Ligde galibiyeti olmayan Hatay’la ilk maçında Sivas’tan 3 puanla dönen Volkan Demirel, gönülleri fethetti. 10 kişi kalan takımını müthiş yönetti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Demirel etkisi

Ligde sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 3 puan sevinci yaşayamayan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le ilk maçta adeta hayata döndü. Serkan Özbalta'nın yerine getirilen Demirel, geçen sezon Fatih Karagümrük'te sergilediği başarılı performansı, daha ilk maçında bordo-beyazlı camiada sergileyeceğinin işaretini verdi. Kendisi gibi galibiyeti olmayan Yiğidolar karşısında 2-1 kazanan Hatayspor, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

ALANYA İLE PERÇİNLEYECEĞİZ

Kritik maçta 90 dakika boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle takımının Sivasspor karşısında direnç koymasını sağlayan 40 yaşındaki genç teknik adam, oyuncularına özgüven kazandırdı. Bordo- beyazlılar bu hafta, ligde kötü bir gidişatı olan Alanyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor galibiyetini Alanyaspor'u da yenerek perçinlemek isteyen Hatay ekibinde Demirel, "Sadece 1 maç kazandık. Bu galibiyetin önem kazanması için Alanyaspor'u da yenmemiz lazım" diye takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın savaş çirkinleşti! Kan donduran uyuşturucu iddiaları
"Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı!
Volkan Demirel: Kazandığımız için mutluyuz
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... 23:49
Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... 23:49
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 23:49
Icardi'den sürpriz paylaşım! Icardi'den sürpriz paylaşım! 23:50
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:54
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:55
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:01
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:02