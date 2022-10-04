Demirel etkisi

Ligde sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 3 puan sevinci yaşayamayan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le ilk maçta adeta hayata döndü. Serkan Özbalta'nın yerine getirilen Demirel, geçen sezon Fatih Karagümrük'te sergilediği başarılı performansı, daha ilk maçında bordo-beyazlı camiada sergileyeceğinin işaretini verdi. Kendisi gibi galibiyeti olmayan Yiğidolar karşısında 2-1 kazanan Hatayspor, 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

ALANYA İLE PERÇİNLEYECEĞİZ

Kritik maçta 90 dakika boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle takımının Sivasspor karşısında direnç koymasını sağlayan 40 yaşındaki genç teknik adam, oyuncularına özgüven kazandırdı. Bordo- beyazlılar bu hafta, ligde kötü bir gidişatı olan Alanyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor galibiyetini Alanyaspor'u da yenerek perçinlemek isteyen Hatay ekibinde Demirel, "Sadece 1 maç kazandık. Bu galibiyetin önem kazanması için Alanyaspor'u da yenmemiz lazım" diye takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.