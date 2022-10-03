Hatay baskını

Ligde galibiyeti olmayan iki takım Sivas'ta kozlarını paylaştı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le çıktığı ilk maçta hem de 10 kişi kalmasına rağmen Yiğidolar'ı 2-1 devirdi. Bordobeyazlılar, 14'te El Kaabi ve 20'de Bertuğ'un golleriyle 2-0'ı buldu. 23'te Erdoğan farkı bire indirdi: 1-2. 42'de sarı kart gören Ribeiro, bu karara şiddetli şekilde itiraz edince 2. sarıdan kırmızıyla takımını 10 kişi bıraktı.

ERCE'DEN 7 KURTARIŞ

10 kişi kalan rakibi karşısında 2. yarıya baskılı başlayan Sivas ekibi, Yatabare, Saba, Robin Yalçın, N'Jie ve Angielski'yle çerçeveyi bulamadı. Özellikle kaleci Erce, yaptığı 7 kurtarışla kalesinde adeta devleşti. Bordo-beyazlılar, Volkan Demirel'le ilk maçlarında ligde galibiyetle tanışırken, Sivas ekibi ise 8. haftada da 3 puan sevinci yaşayamayıp kötü gidişatı durduramadı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Sivasspor taraftarları, 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından yönetimi protesto edip, istifaya çağırdı. Taraftarlar, "Yönetim istifa, sahipsiz Sivas'ın sahipleriyiz" diye uzun süre tepki gösterdi.

ÇALIMBAY SİTEM ETTİ

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımb

KAZANMAMIZ GEREKLİYDİ

Hatayspor'un başında ilk maçında takımına ilk ligde ilk galibiyeti kazandıran Volkan Demirel, "Kazanmamız gereken bir maçtı, 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmasını bildik" diye konuştu.