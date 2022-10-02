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Sivasspor - Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel: Kazandığımız için mutluyuz

Son dakika spor haberi: Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 18:04
Sivasspor - Hatayspor maçı sonrası Volkan Demirel: Kazandığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, "Kazanmamız gereken bir maçtı 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmayı bildik. Maçı 3'e bölebiliriz. İlk yarıdan itibaren 10 kişilik oyundu. Ama bunları hiç konuşmak istemiyorum. Bugün tek amacımız kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı.

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