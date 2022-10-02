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Sivasspor Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Volkan Demirel Hatayspor başndaki ilk maçını kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ve Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hatayspor başında, Volkan Demirel ilk maçına çıkarken, genç teknik adam Sivas sınavından başarıyla ayrıldı. Hatayspor, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:30
Sivasspor Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Volkan Demirel Hatayspor başndaki ilk maçını kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor, deplasmanda 10 kişi kalmasına karşın galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Hatayspor adına 14' El Kaabi, 20' Bertuğ'dan geldi. Sivasspor'un tek golü 23'e Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

HATAY KIZARDI
Öte yandna Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 41' ve 42'de sarı kart görerek, kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor, 4 puanla 18. sıraya yükseldi. Sivasspor ise aynı puanla, 17. sırada kendine yer buldu.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u evinde ağırlayacak.

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