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Hatayspor’dan 8 gollü prova

Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Hatayspor, U19 takımıyla karşı karşıya geldi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Hatayspor’dan 8 gollü prova

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki maçtan 8-0 galip ayrıldı. Yeni teknik direktörü Volkan Demirel önderliğinde uzun aradan sonra farklı bir idmanla karşılaşan Hatay ekibinde futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirdi.


KURTULUŞ REÇETESİ ALTYAPI OLMALI
Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı. Lütfü Savaş, "Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olarak, kulüplerin öncelikle altyapıya önem vermeleri, umut vadeden futbolcuları bünyelerinde tutup, değerini bulan oyuncuları da elden çıkarmaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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