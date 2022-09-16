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Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:00
Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Hatayspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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