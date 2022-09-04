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Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 21:55
Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Adana Demirspor, 90+9. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve 1 puanı kurtardı.

Hatayspor'un golü 21. dakikada Onur Ergün'den geldi.

Adana Demirspor ise 90+9. dakikada Tayyip ile bu gole cevap verdi.

Maç 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Adana Demirspor 10 puana, Hatayspor ise 1 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21'inci dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Onur Ergün, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturuyor: 1-0.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Falette ortasını yaptı. Varga'nın vuruşunda top direkten döndü.

38'inci dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler topu son anda kornere çeldi.

44'üncü dakikada gelişen Younes Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Erce gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62'nci dakikada gelişen Lobzhanidze, çektiği şutta top savunmadan döndü. Topu takip eden Onur Ergün'ün ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

76'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

90+9'uncu dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Gökhan İnler topu ortaladı. Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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