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SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor Adana Demirspor'u konuk ediyor!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Müsabaka Yeni Hatay Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:25
SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor Adana Demirspor'u konuk ediyor!

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip çıktığı 3 maçta puan alamadı.

Puan cetvelinde 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, Adana temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 4 maçta 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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