Hatayspor’da hedef Paşa!

Süper Lig'de ilk iki maçta sıfır çeken Hatayspor'da, gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. İstanbul'daki mücadeleye zafer parolasıyla hazırlanan bordo-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kötü gidişi durduracaklarını söyledi.
SüperLig'de ilk iki maçta sıfır çeken Hatayspor'da, gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. İstanbul'daki mücadeleye zafer parolasıyla hazırlanan bordobeyazlı ekibin Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kötü gidişi durduracaklarını söyledi. Özbalta, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtarak 3 puanı alan taraf olacağız. Eksikleri tespit ettik ve düzelteceğiz" dedi.