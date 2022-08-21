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SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 4.haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hatayspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:56
SÜPER LİG HABERLERİ | Hatayspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

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