Haberler Hatayspor Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor bir transfer daha yaptı. Akdeniz temsilcisi AEK'da forma giyen Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:13
Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ognjen Vranjes Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Ognjen Vranjes'e hoş geldin dileklerinde bulundu ve yeni sezon öncesi başarılar diledi" denildi. (DHA)

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Kanarya'nın yeni kalecisi! Anlaşma tamam...
Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatay hedefi belirledi
Hatayspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu
YHT BİLET FİYATLARI 2022
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evrakların listesi!
AŞURE AYI NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü 17:05
İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun Weghorst..." 16:48
Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! Cimbom'un Torreira teklifi belli oldu! 16:36
Hatayspor'dan bir transfer daha! Hatayspor'dan bir transfer daha! 16:13
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı Attila Szalai'ye İtalya'dan talip çıktı 15:51
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 15:36
Daha Eski
Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor Flaş ayrılık kararı! 2 isim kadroda düşünülmüyor 15:24
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! 15:08
Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! Dzyuba Türk takımlarıyla neden anlaşamadı? Sebebi belli oldu! 14:22
F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Slovacko kadrosu belli oldu! 14:19
Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... Emre Çolak hamlesi! Yeni adresi... 13:54
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 13:36