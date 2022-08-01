Hatayspor Ognjen Vranjes’i transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, stoper Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ognjen Vranjes Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Ognjen Vranjes'e hoş geldin dileklerinde bulundu ve yeni sezon öncesi başarılar diledi" denildi. (DHA)

