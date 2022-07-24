Ümraniye: 3 Hatay: 0

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. İlk yarıyı Onur Ayık'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Adel Bettaieb (51) ve Geraldo (57) ile iki kez daha ağları havalandırıp sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. İlk yarıyı Onur Ayık'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Adel Bettaieb (51) ve Geraldo (57) ile iki kez daha ağları havalandırıp sahadan 3-0 galip ayrıldı.