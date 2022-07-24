Haberler Hatayspor Ümraniye: 3 Hatay: 0

Ümraniye: 3 Hatay: 0

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. İlk yarıyı Onur Ayık'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Adel Bettaieb (51) ve Geraldo (57) ile iki kez daha ağları havalandırıp sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Ümraniye: 3 Hatay: 0
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-0 kazandı. İlk yarıyı Onur Ayık'ın 26. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Adel Bettaieb (51) ve Geraldo (57) ile iki kez daha ağları havalandırıp sahadan 3-0 galip ayrıldı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fatih Terim ‘maliyeti çok’ diyerek veto etmişti! Sürpriz isim Beşiktaş'a önerildi...
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un ablası Simge Sütşurup'a kara para davası! İddianamedeki detaylar şoke etti
Gözler Arsenal'da! F.Bahçe gaza bastı
Cimbom'a Alman orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
100. yıla özel forma
Ümraniyespor - Hatayspor maçı saat kaçta?
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! F.Bahçe stoperini Lyon'da buldu! 01:14
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:09
G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam G.Saray Harit'i de bitirdi! İşte ödenecek rakam 01:00
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 01:00
Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." Abdullah Avcı'dan Transfer sözleri! "Stoper bölgesine..." 01:00
Fırtına mağlubiyetle başladı! Fırtına mağlubiyetle başladı! 01:00
Daha Eski
Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu Süper Lig'de 2 haftalık program belli oldu 01:00
G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! G.Saray'da flaş Florian Grillitsch gelişmesi! 00:59
Kim'den sonra Szalai de yolcu! Kim'den sonra Szalai de yolcu! 00:59
Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... 00:59
Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda Beşiktaş'ta yeni sol bek yolda 00:59
Buruk'tan yıldız transfere veto! Buruk'tan yıldız transfere veto! 00:58