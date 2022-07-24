100. yıla özel forma

Hatayspor, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formalarını tanıttı. Hatay Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel forma hazırlattıklarını söyledi. Yeni formaların başarı getirmesini temennisinde bulunan Savaş, şöyle devam etti: Hem Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı hem de Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele azmini temsil eden 100. yıla ait bir forma yaptık. Formamız 100. yılı ve sonsuzluğu ifade ediyor.
Hatayspor, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formalarını tanıttı. Hatay Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel forma hazırlattıklarını söyledi. Yeni formaların başarı getirmesini temennisinde bulunan Savaş, şöyle devam etti: Hem Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı hem de Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele azmini temsil eden 100. yıla ait bir forma yaptık. Formamız 100. yılı ve sonsuzluğu ifade ediyor.